Esportazioni italiane in aumento

Le previsioni apocalittiche sul futuro dell’esportazione italiana sono state smentite dai dati dell’Istat, che mostrano una crescita del 3,4% nel valore delle esportazioni italiane nel periodo gennaio-ottobre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’Italia ha fatto meglio di tutti gli altri concorrenti europei, come la Germania, la Francia e la Spagna.

L’export farmaceutico italiano ha contribuito in modo significativo a questo risultato, grazie alla forza delle imprese nazionali e alla capacità di attrarre investimenti esteri. Inoltre, la possibile minaccia di super dazi sulle vendite di pasta negli Stati Uniti è stata disinnescata, con un ridimensionamento delle tariffe.

La Germania, invece, sta affrontando una grande crisi dell’industria dell’auto, che pesa sulla sua bilancia commerciale. La Cina si è trasformata da grande mercato in un temibile concorrente per i produttori tedeschi, come già era successo all’Italia all’inizio del secolo. Tuttavia, l’Italia è riuscita a spostarsi sui segmenti di più alto valore aggiunto e a diversificarsi in settori come le macchine industriali, la cantieristica, la farmaceutica e l’alimentare, diventando un paese forte nel commercio estero.

I numeri mostrano che l’Italia ha saputo reinventare il proprio modello di specializzazione, con 15 prodotti leader mondiali, tra cui tre tipologie di prodotti farmaceutici, due prodotti alimentari e due prodotti del settore vitivinicolo. La Germania, invece, ha un modello di grande impresa e di economie di scala che è stato vincente fino a poco tempo fa, ma che oggi la rende vulnerabile alla concorrenza della Cina.