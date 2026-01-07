5.6 C
Roma
mercoledì – 7 Gennaio 2026
Economia

Esportazioni italiane in aumento

Da stranotizie
Esportazioni italiane in aumento

Le previsioni apocalittiche sul futuro dell’esportazione italiana sono state smentite dai dati dell’Istat, che mostrano una crescita del 3,4% nel valore delle esportazioni italiane nel periodo gennaio-ottobre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’Italia ha fatto meglio di tutti gli altri concorrenti europei, come la Germania, la Francia e la Spagna.

L’export farmaceutico italiano ha contribuito in modo significativo a questo risultato, grazie alla forza delle imprese nazionali e alla capacità di attrarre investimenti esteri. Inoltre, la possibile minaccia di super dazi sulle vendite di pasta negli Stati Uniti è stata disinnescata, con un ridimensionamento delle tariffe.

La Germania, invece, sta affrontando una grande crisi dell’industria dell’auto, che pesa sulla sua bilancia commerciale. La Cina si è trasformata da grande mercato in un temibile concorrente per i produttori tedeschi, come già era successo all’Italia all’inizio del secolo. Tuttavia, l’Italia è riuscita a spostarsi sui segmenti di più alto valore aggiunto e a diversificarsi in settori come le macchine industriali, la cantieristica, la farmaceutica e l’alimentare, diventando un paese forte nel commercio estero.

I numeri mostrano che l’Italia ha saputo reinventare il proprio modello di specializzazione, con 15 prodotti leader mondiali, tra cui tre tipologie di prodotti farmaceutici, due prodotti alimentari e due prodotti del settore vitivinicolo. La Germania, invece, ha un modello di grande impresa e di economie di scala che è stato vincente fino a poco tempo fa, ma che oggi la rende vulnerabile alla concorrenza della Cina.

Articolo precedente
Italia Ucraina
Articolo successivo
Proteste in Iran
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.