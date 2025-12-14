Esportazioni italiane in aumento nonostante dazi Usa

I dazi americani non sembrano aver frenato l’aumento delle esportazioni italiane. Nonostante le tensioni geopolitiche e le difficoltà del commercio mondiale, l’Italia è balzata al quarto posto tra i Paesi del G20 per esportazioni di merci, con un valore di quasi 190 miliardi di dollari.

Le esportazioni italiane nel mondo sono tornate a crescere nei primi nove mesi dell’anno, con un incremento di 16,6 miliardi di euro, pari al 3,6 per cento. Anche le vendite verso il mercato statunitense hanno segnato un risultato positivo, con un aumento di 4,3 miliardi di euro, pari al 9 per cento.

I consumatori americani potrebbero aver continuato ad acquistare prodotti italiani nonostante l’aumento dei prezzi, considerando che il 92 per cento delle merci italiane vendute negli Stati Uniti appartiene a una fascia qualitativa medio-alta. Le imprese italiane potrebbero aver difeso o addirittura incrementato le loro quote di mercato negli Stati Uniti, compensando l’incremento del prezzo finale dei propri manufatti causato dall’aumento delle tariffe doganali, attraverso una riduzione dei margini di profitto.

Il dollaro si è deprezzato di 12 punti percentuali nei confronti dell’euro, ma nonostante ciò, le vendite nel mercato statunitense sono aumentate del 9 per cento. I primi dati statistici disponibili fotografano una situazione estremamente positiva, ma è prematuro formulare valutazioni definitive su questo fenomeno.

Gli incrementi di vendita nei mercati di tutto il mondo hanno interessato la produzione di navi e imbarcazioni, i medicinali e i preparati farmaceutici, i metalli preziosi e gli aeromobili. Male, invece, la gioielleria, i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e le auto. A livello provinciale, spiccano gli incrementi di vendita nei mercati internazionali delle merci prodotte a Palermo, Vibo Valentia e Sud Sardegna. L’incremento record dell’export verso gli Stati Uniti ha visto primeggiare Trieste, seguita dalla provincia di Enna e Vibo Valentia.