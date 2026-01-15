11.1 C
Esportazioni italiane in aumento

Da stranotizie
Secondo i dati sul commercio estero diffusi dall’Istat, l’Italia ha esportato beni per 591,3 miliardi di euro nei primi undici mesi, registrando un aumento sia in valore che in volume rispetto allo stesso periodo precedente. L’incremento delle esportazioni in valore interessa sia l’area Ue che l’area extra UE.

La crescita delle esportazioni è trainata dalle maggiori vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici, metalli di base e prodotti in metallo, mezzi di trasporto e prodotti alimentari, bevande e tabacco. Le esportazioni di apparecchi elettrici e articoli in gomma e materie plastiche sono pressoché stazionarie, mentre gli altri settori registrano riduzioni.

I mercati che registrano le migliori prestazioni sono Svizzera, Paesi OPEC, Spagna, Medio Oriente, Stati Uniti e India. La bilancia commerciale registra un avanzo di 44,7 miliardi di euro, in gran parte imputabile agli scambi con i paesi extra UE.

A novembre, l’export in valore è pressoché stazionario rispetto allo stesso mese precedente, sintesi di una crescita per i mercati Ue e di una riduzione per quelli extra Ue. Tuttavia, si stima una moderata crescita congiunturale delle esportazioni rispetto al mese di ottobre, con un aumento su base mensile dell’export che riguarda entrambe le aree, Ue e extra-Ue.

