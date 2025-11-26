Esportazioni Italia Arabia Saudita crescono

Antonio Tajani ha confermato l’obiettivo di raggiungere i 700 miliardi di esportazioni entro la fine del 2027. Il vicepremier e ministro degli Esteri ha guidato la delegazione italiana al Business Forum Italia-Arabia Saudita a Riad, dove ha sottolineato che c’è grande interesse verso il made in Italy.

Le esportazioni italiane verso l’Arabia Saudita hanno raggiunto i 4,4 miliardi, con un aumento del 4,3% rispetto al 2024, in linea con il dato del 2024. Il presidente dell’Ice, Matteo Zoppas, ha sottolineato che al Forum si sono confrontate oltre 430 aziende italiane con più di 600 aziende saudite.

Sono state firmate una ventina di intese, tra cui un accordo tra Acea e Mowah per partecipare alla gara per il revamping e la gestione operativa degli impianti di depurazione delle acque reflue in Arabia Saudita. Mermec e Blackshape hanno ufficializzato due MoU, uno con Saudi Arabia Railways per la digitalizzazione degli asset ferroviari e del network saudita e un altro con Al-Qahtani.

Sace ha finalizzato un’operazione da un miliardo di dollari con Saudi Electricity Company per supportare l’export italiano e un altro accordo con Saudi Export-Import Bank per la riassicurazione di progetti comuni in Paesi terzi. stata inoltre inaugurata un’Antenna Simest a Riad.