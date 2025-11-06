Esportazioni e turismo in crescita nel Lazio: analisi economica

L’andamento economico del Lazio mostra segnali positivi, in particolare per le esportazioni e il turismo. Secondo l’ultima indagine della Banca d’Italia, nel primo semestre del 2025, il Lazio ha registrato una crescita dell’0,7%, superiore alla media nazionale dell’0,6%. Le esportazioni sono decisamente cresciute, segnando un aumento del 17,4%, con il settore farmaceutico che ha avuto un’impennata del 31,4%, soprattutto verso gli Stati Uniti, che costituiscono l’80% delle vendite estere.

Le vendite di prodotti farmaceutici verso gli Stati Uniti sono aumentate in seguito all’anticipazione degli acquisti, causata dalla preoccupazione per nuove misure tariffarie. Nonostante il quadro positivo, l’industria automobilistica ha subito un calo significativo, registrando una diminuzione del 14,4%.

Nel settore turistico, l’afflusso di visitatori è stato stimolato da eventi giubilari a Roma, portando a un incremento dei pernottamenti del 38,9% e della spesa media dei visitatori del 25,7%, anche se si è registrato un leggero calo nella spesa giornaliera del 10%. Tuttavia, il sistema alberghiero ha visto una crescita modesta del 2,5%, nonostante il numero di turisti in aumento.

Per quanto riguarda l’occupazione, i dati evidenziano una crescita regionale dell’1,2%, inferiore al tasso nazionale dell’1,4%. Sebbene ci sia stato un aumento del reddito del 2,9%, l’inflazione è cresciuta di circa 1,9 punti percentuali. Di conseguenza, la capacità di acquisto reale delle famiglie è aumentata dello 0,9%. I lavori pubblici, sostenuti dal Pnrr, sono in crescita, con oltre il 52% dei progetti già completati o avviati nella regione.