10.2 C
Roma
giovedì – 6 Novembre 2025
Economia

Esportazioni e turismo in crescita nel Lazio: analisi economica

Da stranotizie
Esportazioni e turismo in crescita nel Lazio: analisi economica

L’andamento economico del Lazio mostra segnali positivi, in particolare per le esportazioni e il turismo. Secondo l’ultima indagine della Banca d’Italia, nel primo semestre del 2025, il Lazio ha registrato una crescita dell’0,7%, superiore alla media nazionale dell’0,6%. Le esportazioni sono decisamente cresciute, segnando un aumento del 17,4%, con il settore farmaceutico che ha avuto un’impennata del 31,4%, soprattutto verso gli Stati Uniti, che costituiscono l’80% delle vendite estere.

Le vendite di prodotti farmaceutici verso gli Stati Uniti sono aumentate in seguito all’anticipazione degli acquisti, causata dalla preoccupazione per nuove misure tariffarie. Nonostante il quadro positivo, l’industria automobilistica ha subito un calo significativo, registrando una diminuzione del 14,4%.

Nel settore turistico, l’afflusso di visitatori è stato stimolato da eventi giubilari a Roma, portando a un incremento dei pernottamenti del 38,9% e della spesa media dei visitatori del 25,7%, anche se si è registrato un leggero calo nella spesa giornaliera del 10%. Tuttavia, il sistema alberghiero ha visto una crescita modesta del 2,5%, nonostante il numero di turisti in aumento.

Per quanto riguarda l’occupazione, i dati evidenziano una crescita regionale dell’1,2%, inferiore al tasso nazionale dell’1,4%. Sebbene ci sia stato un aumento del reddito del 2,9%, l’inflazione è cresciuta di circa 1,9 punti percentuali. Di conseguenza, la capacità di acquisto reale delle famiglie è aumentata dello 0,9%. I lavori pubblici, sostenuti dal Pnrr, sono in crescita, con oltre il 52% dei progetti già completati o avviati nella regione.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Dichiarazioni fiscali di politici italiani: sorprese e dati 2023
Articolo successivo
Accordo sul clima nell’UE: taglio emissioni al 90%
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.