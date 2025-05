“Esplosivo: Le Voci di una Vendita da Sogno a Cifre Stratosferiche Scatenano il Gossip!”

🔥 Offerte Amazon a tempo limitato

Hailey Bieber ha ufficialmente venduto il suo brand beauty Rhode a e.l.f. Beauty per un valore di 1 miliardo di dollari. Lanciato nel 2022, Rhode si è rapidamente affermato nel panorama della bellezza, grazie all’immagine e alla visione imprenditoriale di Bieber. Il marchio ha creato tendenze che dominano i social media e ha lanciato prodotti di successo come il Peptide Lip Tint e il Pocket Blush, oltre a una linea di skincare mirata a valorizzare la luminosità naturale della pelle.

In un post su Instagram, Hailey ha esposto le sue ambizioni per Rhode, sottolineando il desiderio di espandere il marchio a livello globale. Ha rivelato il suo entusiasmo per la partnership con e.l.f. Beauty, evidenziando la condivisione di una visione innovativa. Inoltre, Hailey assumerà un ruolo dirigenziale come Chief Creative Officer e Head of Innovation di Rhode, oltre a svolgere la funzione di consulente strategica per e.l.f. Beauty. Ha anche ringraziato il team di Rhode e la sua comunità di sostenitori per il supporto ricevuto nel corso degli anni.

Questa vendita, che evidenzia l’influenza di Hailey Bieber nel settore della bellezza, segna un nuovo capitolo per Rhode e promette un’ulteriore espansione e innovazione per il brand.

Fonte: instagram.com