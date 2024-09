Esplosione per fuga di gas a Terranova, grave ferito: abitazione distrutta

Giovedì 19 settembre 2024, un’improvvisa esplosione ha sconvolto il quartiere Torrenova di Roma, precisamente in via Rocco Pozzi, dove si trovava un appartamento al piano terra di una palazzina. La causa dell’esplosione è stata identificata in una fuga di gas, che ha provocato una violenta deflagrazione, lasciando un uomo gravemente ferito, trasportato d’urgenza al Policlinico Tor Vergata in codice rosso, segno delle sue condizioni critiche.

L’esplosione è avvenuta alle 16:50 e ha richiamato subito l’attenzione dei residenti e passanti. Gli abitanti della zona hanno segnalato il boato, e le squadre di emergenza sono state rapidamente allertate. La Sala operativa dei vigili del fuoco ha subito mobilitato cinque squadre per far fronte all’incidente e, in breve tempo, l’area circostante è stata isolata per garantire la sicurezza. Gli operatori del soccorso hanno inizialmente messo in sicurezza l’edificio per prevenire ulteriori rischi, come cedimenti strutturali o ulteriori perdite di gas.

All’arrivo dei vigili del fuoco, la scena era già critica: l’appartamento colpito era in parte distrutto e il ferito si trovava all’interno, dove è stato rapidamente soccorso. Il personale medico del 118 ha collaborato con i vigili del fuoco per stabilizzare il ferito prima del trasferimento d’urgenza in ospedale.

Le autorità, insieme al personale dell’emergenza, hanno avviato una valutazione dettagliata della stabilità della palazzina e delle sue infrastrutture, per evitare ulteriori pericoli e garantire la sicurezza degli ospiti e residenti nelle vicinanze. Questo incidente è solo l’ultimo di una serie di problematiche legate a fughe di gas nella capitale, compreso un evento simile verificatosi il primo luglio in via Trionfale, che aveva già richiesto l’evacuazione di diversi edifici.

Sebbene l’esplosione di Torrenova abbia attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica, sottolinea anche l’importanza della sicurezza degli impianti di gas nelle abitazioni e la necessità di interventi tempestivi in situazioni di emergenza. Gli enti preposti stanno monitorando la situazione per garantire la protezione dei residenti e la prevenzione di futuri incidenti.