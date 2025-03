Esplosione per fuga di gas a Monteverde: palazzina crolla, uomo grave tra le macerie

Una violenta esplosione ha distrutto una palazzina nel quartiere Monteverde di Roma, tra via Vitellia e via Pio Foa. Testimoni hanno descritto un forte boato simile a una bomba, accompagnato da un intenso odore di gas. L’incidente, avvenuto tra le 8.30 e le 9, ha causato il parziale collasso di un edificio di due piani e ha danneggiato anche le auto parcheggiate sottostanti. Un uomo è stato estratto vivo dalle macerie e trasportato in codice rosso all’ospedale, con traumi e ustioni sul 70% del corpo. Le operazioni di soccorso sono state supportate da vigili del fuoco e polizia, che hanno delimitato l’area e evacuato le palazzine circostanti per garantire la sicurezza.

Le prime indagini indicano che l’esplosione potrebbe essere stata causata da una fuga di gas, ma si sta indagando anche sulla situazione catastale dell’edificio. Alcuni residenti hanno segnalato che la palazzina faceva parte delle ex scuderie di Villa Pamphilj, trasformate in appartamenti, e che la struttura spesso subiva allagamenti. I testimoni hanno confermato di aver sentito un forte rumore e di aver visto fumi alzarsi dopo l’esplosione. Le autorità stanno esaminando se vi fosse un Bed & Breakfast all’interno dell’edificio e se l’uomo estratto fosse un ospite.

Le operazioni di ricerca continuano tra le macerie per accertarsi che non ci siano altre persone coinvolte nel crollo. La corrente elettrica è stata interrotta per facilitare i soccorsi.