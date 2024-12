Esplosione mortale in una palazzina ad Aprila: fuga di gas causa vittime e feriti

C’è stata un’esplosione tragica in una palazzina situata ad Aprilia, in provincia di Latina, che ha provocato la morte di due persone e lasciato un’altra in condizioni gravi. Le vittime sono state identificate come una donna di 73 anni e sua nipote di 11 anni. La terza persona coinvolta, secondo le prime ricostruzioni, è il marito della donna, di 79 anni, che è rimasto gravemente ferito nell’incidente.

L’esplosione, avvenuta nella serata del 16 dicembre, è stata causata da una fuga di gas dalla villetta. Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e per escludere la presenza di altre persone coinvolte. Gli investigatori, inclusi i carabinieri e i vigili del fuoco del comando provinciale, sono attualmente impegnati a chiarire le dinamiche dell’evento.

I vigili del fuoco hanno confermato di aver ricevuto la chiamata d’emergenza alle 17:30, e di aver estratto dalle macerie un uomo, una donna e un minore. Il crollo parziale dell’edificio è stato causato dalla deflagrazione, cui ha fatto seguito un incendio che ha reso fatale la situazione per le due vittime. È emerso che il bombolone del GPL situato all’esterno della palazzina potrebbe essere stato il responsabile dello scoppio, abbattendo un muro e compromettendo l’intera struttura.

Il nonno, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato d’urgenza in ospedale dai soccorritori del 118, e le sue condizioni sono critiche. La procura di Latina ha disposto il sequestro dell’area per facilitare le indagini. L’incidente ha colpito profondamente la comunità locale, vedendo coinvolti una madre e una figlia che hanno perso la vita, e suscitando un’ondata di solidarietà tra i cittadini.

Aggiornamenti sull’incidente sono attesi mentre le autorità continuano a indagare sulle cause precise della fuga di gas e sull’eventuale responsabilità. La triste vicenda ha messo in evidenza i rischi legati all’uso del gas e la necessità di adeguate misure di sicurezza nelle abitazioni.