Esplosione in un’abitazione nella provincia di Cuneo, un morto e diversi feriti

È deceduto il disabile coinvolto nell’esplosione che ha causato il parziale crollo di un edificio a Martiniana Po, nel Cuneese. L’uomo ha perso la vita a causa delle gravi ustioni riportate. Un’altra persona è stata trasportata in ospedale in codice rosso, mentre altre ferite sono state classificate come codice giallo e codice verde, indirizzate rispettivamente all’ospedale di Savigliano e a Pinerolo. Le cause dell’esplosione sono ancora in fase di accertamento.

I primi rapporti indicano che la deflagrazione ha provocato il collasso parziale dell’edificio, che si sviluppa su due piani. Diverse squadre di soccorso sono impegnate a lavorare tra le macerie. Dalle 19:15 di oggi, i vigili del fuoco, provenienti da varie località della provincia di Cuneo, tra cui Saluzzo e Alba, sono attivamente coinvolti nelle operazioni di soccorso. Hanno portato con sé l’autoscala e squadre di volontari dai distaccamenti di Venasca e Barge. È presente anche il ‘carro crolli’, un mezzo specializzato per la messa in sicurezza di strutture pericolanti. In via precauzionale è intervenuto il personale del nucleo Nbcr (Nucleare-Biologico-Chimico-Radiologico).

Inoltre, il comando dei vigili del fuoco di Torino ha inviato il modulo Usar-Light, composto da 9 vigili esperti in scenari di macerie, personale addestrato per droni e unità cinofile per la ricerca di persone. Il personale del 118 ha effettuato controlli su altre tre persone che risiedono in un’abitazione vicina a quella coinvolta. Gli accertamenti sulle cause del sinistro sono tuttora in corso.