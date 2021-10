Un appartamento è esploso questa mattina in un palazzo in piazza Sabin 6, a Pinerolo, provocando la morte di una persona. Due o tre persone, secondo le prime informazioni raccolte sul posto, sono rimaste ferite.

C’è stato un crollo nell’alloggio esploso, al terzo piano. I vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre la persona travolta dalle macerie, mentre nove squadre sono impegnate a spegnere le fiamme che nel frattempo si sono propagate avvolgendo gran parte del terzo piano. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Pinerolo e diverse ambulanze per soccorrere i feriti. Le cause dell’esplosione, avvenuta intorno alle 7.40, sono ancora sconosciute.