Esplosione di violenza politica negli Stati Uniti dopo omicidio

L’omicidio di Charlie Kirk, attivista conservatore vicino a Donald Trump, ha sollevato preoccupazioni per l’aumento della violenza politica negli Stati Uniti. Kirk, noto per il suo ruolo nell’attivazione del voto giovanile repubblicano, è stato ucciso durante un dibattito alla Utah Valley University a Orem. Il governatore dello Utah, Spencer Cox, ha descritto l’evento come un “assassinio politico”.

Le autorità hanno identificato il principale sospettato dell’omicidio in Tyler Robinson, attualmente detenuto senza cauzione in una prigione dello Utah. Robinson affronta diverse accuse, tra cui omicidio aggravato. Secondo quanto riportato dalla CNN, il sospettato non sta collaborando con le indagini.