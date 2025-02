Esplosione di violenza: gli ultras friulani e del Salisburgo prendono d’assalto un treno

Disordini sono scoppiati al termine della partita di Serie A tra Udinese e Venezia, con un gruppo di ultras italiani e supporter del Salisburgo che hanno assaltato un treno con circa 1200 tifosi del Venezia. L’attacco è avvenuto alla stazione di Basiliano, in provincia di Udine, poco dopo la vittoria dell’Udinese per 3-2. Circa 50 ultras friulani, accompagnati da fan austriaci, hanno preso d’assalto il convoglio diretto verso Venezia, dove a bordo si trovavano circa 300 tifosi del Venezia nelle prime carrozze e altre 130 nelle successive.

La situazione è rapidamente degenerata in violenza: il lancio di sassi da parte degli aggressori ha provocato la reazione dei tifosi veneti, che sono scesi dal treno per contrattaccare. Gli scontri hanno coinvolto anche due agenti di polizia, che sono rimasti feriti insieme a due dei tifosi intervenuti. A bordo del treno era presente personale di scorta, come è consueto nelle trasferte considerate ad alto rischio.

Le forze dell’ordine stanno gestendo la situazione e si sono attivate per garantire la sicurezza dopo il grave incidente. Le autorità stanno indagando sugli eventi che hanno portato a questa escalation di violenza fra i tifosi, cercando di identificare i responsabili dell’aggressione e prevenire simili incidenti in futuro. Il contesto delle rivalità calcistiche in Italia continua a rappresentare una sfida per il mantenimento dell’ordine pubblico durante gli eventi sportivi.