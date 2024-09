Esplosione di Sapori Fusione.

La Picanha al Koji con salsa al Rum rappresenta un esperimento di cucina fusion che unisce un pregiato taglio di carne brasiliano con la tradizione giapponese della fermentazione. Il koji è un elemento fondamentale in molti piatti giapponesi per le sue potenti proprietà fermentative, che rendono la carne tenera e saporita. Questo processo, quando applicato alla picanha, esalta i sapori intensi del taglio, trasformando una semplice grigliata in un’esperienza gastronomica unica.

La picanha, conosciuta in Italia come codone o punta di sottofesa, è uno dei tagli di carne bovina più apprezzati in Brasile, protagonista del churrasco. Situata tra lo scamone e la sottofesa, essa è caratterizzata da uno spesso strato di grasso che mantiene la carne succosa durante la cottura. La diffusione di questa prelibatezza sta crescendo anche in Italia grazie all’interesse per il barbecue.

La nostra ricetta della Picanha al Koji con salsa al Rum diverge dalle tradizionali marinature brasiliane. Abbiamo optato per una “marinatura a secco col koji”, una tecnica che dona alla carne una tenerezza unica e arricchisce i sapori umami. Il koji, derivato da un fungo (Aspergillus oryzae), è utilizzato in Giappone per fermentare alimenti come sakè, salsa di soia e miso. Questa fermentazione arricchisce il gusto della picanha, mantenendola succosa e migliorandone la consistenza.

La preparazione della Picanha al Koji con salsa al Rum inizia con la macinazione del riso koji in una polvere fine, da applicare uniformemente sulla carne. Questo processo richiede precauzioni per evitare l’inalazione delle spore del fungo. Dopo aver cosparso la carne con il koji, la picanha va conservata in frigorifero a 3°C per almeno 24 ore, assicurandosi di non lasciare alimenti scoperti nel frigorifero per evitare contaminazioni.

Prima della cottura, il koji in eccesso viene rimosso per evitare una caramellizzazione eccessiva. La picanha viene quindi cotta inizialmente a fuoco indiretto fino a raggiungere i 45°C al cuore, poi direttamente sopra le braci per ottenere una crosticina. La salsa al Rum, realizzata con ingredienti esotici ispirati al Brasile, completa il piatto.

Per accompagnare la Picanha, si consigliano vini rossi corposi, rum invecchiati o birre scure, per completare l’esperienza gustativa.

Con questa ricetta, si crea un viaggio culinario che combina tradizione e innovazione, permettendo di assaporare la tenera carne marinata al koji con l’intensità aromatica della salsa al rum. Provala per scoprire un’esplosione di sapori straordinaria.