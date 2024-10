Esplosione di gas a Gallio: crolla una palazzina, un disperso tra le macerie

Una grave esplosione ha colpito Gallio, situata sull’Altopiano di Asiago in provincia di Vicenza, a causa di una fuga di gas proveniente da un metanodotto. Il tragico evento ha avuto luogo nel tardo pomeriggio dell’1 ottobre, quando uno scavatore ha accidentalmente danneggiato una tubatura del gas in via Ech. Il danno ha causato un incendio che ha rapidamente interessato l’area circostante, culminando in una poderosa esplosione che ha provocato il crollo di una palazzina adiacente.

I residenti della zona hanno parlato di un forte boato, seguita dalla devastante deflagrazione. Durante l’incidente, un abitante della palazzina è stato sbalzato all’esterno e, sebbene abbia riportato alcune ustioni, le sue condizioni non sono gravi. Purtroppo, il proprietario dell’appartamento, Maurizio Rossato, ex medico del paese e noto nella comunità, risulta attualmente disperso.

Le squadre di soccorso, tra cui i Vigili del Fuoco e il personale del 118, insieme a un’unità specializzata di Mestre, sono impegnate intensamente nelle operazioni di ricerca e salvataggio. Le ricerche continuano senza sosta, mentre la situazione rimane critica. La notizia si evolve e nuovi aggiornamenti sono attesi riguardo le sorti di Rossato e le condizioni generali della zona colpita.

La comunità di Gallio si trova in uno stato di shock per questo imprevisto dramma. L’esplosione ha messo in pericolo non solo la vita dei residenti, ma ha anche danneggiato gravemente le infrastrutture locali. Il comune sta seguendo con attenzione gli sviluppi, supportando le operazioni di soccorso e monitorando la situazione.

Restiamo in attesa di ulteriori informazioni su questo tragico evento che ha scosso la tranquillità di Gallio. La speranza è che il disperso venga ritrovato sano e salvo il prima possibile. La vicenda mette in luce anche i rischi associati alla rete di distribuzione del gas e l’importanza di misure di sicurezza adeguate.