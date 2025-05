Esplosione all’ex Ilva di Taranto: Incendio e colonna di fumo nero dopo lo scoppio del tubo dell’altoforno

Allarme all’ex Ilva di Taranto per un’esplosione all’altoforno, avvenuta il 7 maggio nella mattinata. Un incendio è scoppiato nell’area dell’Altoforno 1 dello stabilimento Acciaierie d’Italia, con una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Secondo fonti sindacali, le fiamme sarebbero originate dalla rottura di una tubiera al campo di colata. Subito dopo l’incidente, è stata attivata l’evacuazione dell’area, evitando il peggio, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per domare il rogo, che ha coinvolto anche un camion nelle vicinanze.

Acciaierie d’Italia ha diramato una nota rassicurante riguardo alla situazione degli operatori, spiegando che l’incidente si è verificato durante il normale funzionamento dell’Altoforno n.1. Intorno alle 11.30, si è verificata un’emissione non controllata dovuta a un’anomalia improvvisa nel sistema di raffreddamento. In particolare, la tubiera n.11, parte del sistema di insufflaggio di vento caldo, ha causato la fuoriuscita di coke che ha raggiunto il piano delle tubiere e l’area sottostante.

La società ha confermato che nessun operatore è stato coinvolto nell’evento e ha informato prontamente gli enti competenti. Acciaierie d’Italia ha annunciato l’intenzione di avviare tutti gli accertamenti necessari per chiarire le cause dell’incidente, che ha suscitato preoccupazione per la sicurezza all’interno dello stabilimento.