Esplosione alla Rockstar North di Edimburgo

Rockstar Games ha comunicato che il suo studio è stato riaperto dopo un incidente che ha richiesto l’intervento dei servizi di emergenza all’inizio della mattina. Un portavoce dell’azienda ha confermato che c’è stato un malfunzionamento in uno degli impianti di riscaldamento di Rockstar North, ringraziando chi si è preoccupato e le forze di polizia e i vigili del fuoco che sono intervenuti prontamente per valutare la situazione.

I primi rapporti dei servizi di emergenza parlavano di danni strutturali all’edificio, ma la dichiarazione di Rockstar sembra suggerire che si tratta di danni minimi. I vigili del fuoco sono stati chiamati presso la sede di Rockstar North a Edimburgo, in Scozia, dopo un’esplosione in una camera di caldaia. Sette veicoli sono stati mobilitati per raggiungere l’edificio principale di Rockstar North all’alba, in seguito a un incidente descritto come un’esplosione in una camera di caldaia.

I vigili del fuoco sono rimasti sul posto per oltre quattro ore, ma hanno poi lasciato la scena. Un portavoce dei vigili del fuoco scozzesi ha dichiarato che non ci sono state vittime e che i vigili del fuoco hanno lavorato per garantire la sicurezza dell’edificio. L’ufficio di Rockstar Games a Edimburgo è da tempo il cuore dell’azienda, con lo sviluppo di ogni grande gioco della serie Grand Theft Auto e Red Dead Redemption che si svolge al suo interno. Recentemente, l’edificio è stato il luogo di proteste per il licenziamento improvviso di dipendenti da parte di Rockstar.