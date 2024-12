Esplosione al Deposito Eni di Calenzano: Rivelazioni e Ipotesi sulle Cause

La Procura di Prato continua le indagini per comprendere le cause dell’esplosione avvenuta il 9 dicembre nel deposito Eni di Calenzano, Firenze, che ha causato la morte di cinque persone e ha lasciato 26 feriti. Al momento dell’incidente, era in corso il sollevamento di un carrello vicino alla pensilina numero 6, dove si sarebbe formata una nube di vapori di carburanti. L’ipotesi dell’innesco dell’esplosione è sostenuta da segnalazioni di testimoni riguardanti fumi emanati durante le operazioni di pompaggio delle autobotti.

I carabinieri del Nucleo investigativo di Firenze stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per raccogliere ulteriori prove. Un video mostra il fumo che si accumula in una corsia di carico di carburanti poco prima dell’esplosione. Gli investigatori stanno ascoltando anche operai e autotrasportatori presenti al momento dell’incidente.

Il giorno della tragedia, erano in corso due interventi di manutenzione: uno alla pensilina numero 7, accanto a quella esplosa, e l’altro per riparare raccoglitori di vapori mal funzionanti sulla corsia 6. Il 13 dicembre sono state completate le autopsie sulle vittime e avviati i processi di identificazione tramite prelievo di DNA dai familiari. Un sopralluogo da parte dei consulenti della Procura è previsto per il 16 dicembre sugli impianti e i mezzi coinvolti.

La Procura sta per identificare i primi indagati, aprendo un fascicolo che contempla diverse ipotesi di reato tra cui omicidio colposo plurimo e lesioni gravi. A quanto risulta, i pm hanno già iniziato a farsi un’idea dei nomi coinvolti. Il vice ministro della Giustizia, Francesco Sisto, ha parlato della proposta di introdurre il reato di omicidio sul lavoro come conseguenza della strage.

Il dramma ha colpito profondamente la comunità locale e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Le indagini richiedono tempo e una dettagliata analisi delle procedure di sicurezza adottate nel deposito Eni, nella speranza di prevenire simili tragedie in futuro.