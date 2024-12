Esplosione a Molazzana: Casa Crollata e Due Dispersioni

Una potente esplosione ha colpito una villetta nella località di Eglio, nel comune di Molazzana, in Garfagnana (Lucca), intorno alle ore 23.45 di sabato 21 dicembre. L’episodio, probabilmente causato da una fuga di gas, ha provocato il crollo dell’abitazione. Sono in corso le ricerche di due persone che si teme possano essere rimaste intrappolate tra le macerie. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari, uomini del soccorso alpino e carabinieri, con il sindaco di Molazzana, Andrea Talani, che segue attentamente le operazioni di soccorso.

La villetta, situata in un’area isolata, era stata acquistata alcuni anni fa da una coppia, ipotizzando che potessero trovarsi all’interno al momento dell’esplosione e del successivo crollo. Oltre alle squadre di soccorso ordinarie, sono state attivate anche unità specializzate USAR (Urban Search and RESCUE) per supportare le operazioni di ricerca. Sul luogo è giunto anche l’elicottero Pegaso per fornire ulteriore assistenza.

Questo incidente segue un episodio simile avvenuto a Aprilia il 16 dicembre, quando un’esplosione in una villetta ha causato la morte di tre persone, tra cui una bambina di 11 anni. Le indagini in quel caso, condotte dal comandante dei carabinieri di Aprilia, Paolo Guida, si sono concentrate sull’impianto a gas Gpl che alimentava la villetta, utilizzando una grande bombola esterna per lo stoccaggio.

In entrambe le situazioni, le cause sono ancora sotto indagine, ma l’ipotesi di una fuga di gas sembra essere un elemento comune. Gli investigatori hanno iniziato ad esaminare attentamente gli impianti e le attrezzature coinvolte, per determinare eventuali responsabilità e come prevenire incidenti simili in futuro.

La comunità di Molazzana e l’intero territorio sono scossi da questi tragici eventi, mentre si attendono aggiornamenti sulle ricerche dei dispersi e sull’esito delle indagini in corso. La situazione richiede una risposta tempestiva e efficace per garantire la sicurezza degli abitanti e il supporto ai familiari coinvolti.