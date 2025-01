Esplosione a Catania: crolla palazzina per fuga di gas, gravi feriti

Un’esplosione causata da una fuga di gas ha distrutto una palazzina di tre piani a San Giovanni Galermo, Catania, martedì 21 gennaio alle 19.20. Il violento scoppio ha ferito almeno sette persone, di cui una, un uomo di 66 anni, è stata ricoverata in codice rosso per gravi ustioni, mentre gli altri sono stati trasportati al Policlinico. La fuga di gas era stata segnalata e la strada era già stata chiusa al traffico. Sul posto erano presenti squadre di tecnici del gas impegnati nella ricerca della perdita e vigili del fuoco per gestire l’emergenza e soccorrere i feriti.

L’esplosione ha danneggiato anche altri due edifici vicini e ha reso necessario evacuare il centro dell’Opera diocesana di assistenza che ospita anziani. Il sindaco di Catania, Enzo Trantino, ha confermato il numero dei feriti, sottolineando che la situazione era sotto controllo e che non c’erano, per ora, conferme sull’origine della fuga di gas. Ha aggiunto che tra i feriti ci sono tecnici del gas e che la palazzina colpita era in fase di ristrutturazione, il che ha limitato il numero delle persone presenti al momento dell’incidente.

Circa 500 persone sono state evacuate. Si stima che il numero dei feriti possa aumentare, ma non ci sono segnalazioni di dispersi. Luca Cari, dei vigili del fuoco, ha rassicurato dicendo che non sembrano esserci persone intrappolate tra le macerie. Il Comune sta valutando soluzioni per ospitare gli sfollati.