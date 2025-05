Esplosione a Bagnatica: donna estratta dalle macerie

Martedì 27 maggio, attorno alle 6:30, si è verificata un’esplosione in una villetta situata in via Isolabella a Bagnatica, in provincia di Bergamo. Il boato ha destato allerta tra i residenti, con macerie sparse anche nelle abitazioni vicine. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con cinque squadre di soccorso, tra cui unità specializzate per la ricerca e salvataggio in ambito urbano.

Una donna è stata estratta dalle macerie e trasportata in ospedale. Le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita. I soccorritori hanno salvato anche altri membri della famiglia coinvolta: un uomo e due figli.

Le cause dell’esplosione sembrerebbero riconducibili a una fuga di gas. I Vigili del Fuoco stanno attualmente effettuando la messa in sicurezza dell’edificio e hanno chiuso il gas in tutto il complesso residenziale, che comprende circa trenta appartamenti. È prevista l’evacuazione delle abitazioni limitrofe mentre si svolgeranno controlli per valutare eventuali pericoli.

All’operazione di soccorso hanno partecipato anche i Carabinieri, in attesa di ulteriori sviluppi sulla situazione.

Fonte: www.virgilio.it