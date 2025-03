esplorazione e guarigione tramite la performance

Lo psicodramma è una tecnica terapeutica che utilizza il gioco di ruolo e l’azione per esplorare emozioni e conflitti interiori. Ideato dallo psichiatra Jacob Levi Moreno a Vienna negli anni Venti, il metodo è stato successivamente sviluppato e diffuso a livello globale. Durante una sessione, i partecipanti assumono ruoli, rivivendo esperienze personali con l’assistenza di altri membri del gruppo, il tutto in uno spazio definito come teatro. Il direttore guida il protagonista nell’interpretazione di conflitti o vissuti attraverso la drammatizzazione, consentendo a tutti di trarre beneficio dall’esperienza.

La tecnica si distingue da altre forme di psicoterapia, poiché si basa su azioni e rappresentazioni teatrali piuttosto che su dialoghi verbali. Lo psicodramma offre un ambiente sicuro per esplorare pensieri e sentimenti, iniziando con la scelta di un tema da affrontare. I partecipanti recitano scene per rappresentare i conflitti, utilizzando anche oggetti e scenografie per rendere tangibili emozioni e pensieri. Un aspetto chiave è il “cambio di ruolo”, che permette di assumere i punti di vista di altre persone significative.

Lo psicodramma può rivelarsi particolarmente utile per le vittime del dovere, che affrontano stress e traumi significativi. La drammatizzazione consente loro di esprimere emozioni represse e di elaborare eventi traumatici in modo sicuro, favorendo un processo di guarigione attraverso il supporto e l’ascolto attivo degli altri partecipanti. In sintesi, lo psicodramma rappresenta una risorsa potente nel recupero e nella crescita personale.