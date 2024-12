Esplorare il Sudafrica: viaggio-avventura tra lusso e safari

Un viaggio in Sudafrica offre un’esperienza unica, combinando visite a grandi città e immersione nella natura selvaggia. KIBO propone un itinerario originale di sette notti, il “Sudafrica Explorer”, ideale per coppie, gruppi di amici e famiglie, con guide italiane. Si parte da Città del Capo, dove si soggiorna per tre notti al Boutique Hotel Cape Milner, situato in centro e caratterizzato da uno stile coloniale con dettagli contemporanei. In queste giornate, i visitatori esploreranno Cape Town e la sua penisola, i rigogliosi giardini e i villaggi vittoriani ancora intatti. Una serata è dedicata al folclore locale con uno spettacolo di djambè e un banchetto di 14 portate, che permette di gustare le delizie della tradizione sudafricana.

La parte avventurosa del viaggio inizia con un volo verso la parte settentrionale del Paese, dove si soggiorna per quattro notti al Matimba Bush Lodge, situato all’ingresso del Kruger National Park. Questa struttura eco-friendly offre solo 4 suite raffinate, ognuna con nome di un animale emblematico, affacciate sulla savana. Gli ospiti potranno osservare numerosi animali selvatici e godere di un’atmosfera magica. Il trattamento è di pensione completa e due giorni sono dedicati a safari nel Kruger Park, la più grande riserva naturale del Sudafrica, che ospita tutti i membri del “big five” e molte altre specie.

Tra le attività emozionanti c’è la crociera sul fiume Olifants, dove si possono avvistare animali che si abbeverano. L’ultima giornata è dedicata alla visita delle township locali, dove si possono assistere a spettacoli e degustare piatti tipici. Il costo del viaggio parte da 2622 euro a persona in camera doppia, esclusi i voli internazionali e interni. È interessante notare che il Sudafrica si trova sullo stesso meridiano dell’Italia, rendendo il fuso orario identico, nonostante la distanza. Per ulteriori informazioni, visitare Kibo a Biella o il sito web www.kibotours.com.