Esplorando le meraviglie di un borgo storico nel cuore del Lazio: scopriamo un autentico rifugio di pace e bellezza

Tra le verdi colline del Lazio, nella provincia di Rieti, si trova il borgo medievale di Cantalice, un luogo che offre un mix di storia, cultura e bellezze naturali. Fondato nel XII secolo, il paese è costruito su pendici strategiche, una fusione di tre rocche che miravano a difendere il territorio da possibili invasori. Cantalice ha avuto un’importanza storica significativa e ha vissuto periodi di splendore, specialmente sotto il dominio di Margherita d’Austria nella seconda metà del 1500.

Il borgo è suddiviso in Cantalice Inferiore e Cantalice Superiore, con quest’ultima che conserva l’aspetto antico e storico, caratterizzata da vicoli labirintici e edifici in pietra. Cantalice è oggi una meta turistica molto apprezzata, ideale per chi cerca relax e immersione nella natura. Tra le attrazioni da non perdere ci sono la Chiesa della Pace, famosa per gli affreschi e il soffitto a cassettoni, la Chiesa di Santa Maria e la Chiesa di San Felice da Cantalice. Merita visita anche la Torre del Cassero dell’XI secolo e Palazzo Ramacogi.

Per gli amanti della gastronomia, il borgo offre esperienze di degustazione dei prodotti locali, mentre per chi ama la natura ci sono riserve naturali come quella dei Laghi Lungo e Ripasottile, perfette per escursioni e trekking. Cantalice si trova a pochi chilometri da Rieti e può essere facilmente raggiunta in autobus o auto. Da Roma, l’accesso è possibile tramite l’autostrada A1, seguendo indicazioni per Rieti e Cantalice.