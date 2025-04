Esplorando ‘iPhone City’: Dentro gli Stabilimenti del 90% degli iPhone

Il giorno in cui Donald Trump ha annunciato l’imposizione di dazi, Apple ha subito un crollo del 10% delle sue azioni. È stato stimato che i nuovi super dazi sugli smartphone potrebbero far aumentare il prezzo di alcuni modelli, passando da 1200$ a 2200$. Questo avrebbe un impatto immediato sui consumatori americani, rendendo gli iPhone significativamente più costosi. Le fabbriche situate nella cosiddetta “iPhone city”, dove viene assemblato il 90% degli iPhone, evidenziano la forte dipendenza degli Stati Uniti dalla Cina per la produzione di dispositivi tecnologici. Inoltre, si stima che il settore tecnologico rappresenti il 30% delle esportazioni di Pechino verso Washington, sottolineando ulteriormente l’importanza di questa relazione commerciale. La dipendenza dagli stabilimenti cinesi è un fattore cruciale nel mercato degli smartphone e nelle dinamiche economiche tra i due paesi. Con l’aumento dei dazi, le aziende statunitensi potrebbero dover rivedere le loro strategie, mentre i consumatori si troverebbero ad affrontare prezzi elevati per i prodotti tecnologici che utilizzano quotidianamente. Questo scenario potrebbe spingere i produttori a considerare alternative di produzione in altri paesi per mitigare l’impatto dei dazi, ma ciò richiederebbe tempo e investimenti significativi. L’industria tech, già fortemente interconnessa tra Stati Uniti e Cina, si trova quindi a un bivio, con potenziali stravolgimenti della catena di approvvigionamento. In sintesi, le tensioni commerciali tra le due nazioni possono avere effetti devastanti non solo sulle aziende, ma anche sui consumatori americani, rendendo i prodotti tecnologici sempre più costosi e difficili da reperire.