Esplorando Gorizia: arte e memoria nella mostra di Carigo

La Fondazione Carigo presenta un nuovo allestimento della mostra “Gorithia. Tra le pieghe del tempo – 1001-2025” presso lo Smart Space di via Carducci 2, a partire dal 10 settembre. Il percorso espositivo integra contenuti multimediali con opere d’arte e materiali storici che coprono diverse epoche, dall’XI al XXI secolo.

Una delle novità è l’inserimento di una sezione dedicata ai manoscritti seicenteschi di Giovanni Maria Marusig, conservati dalla Biblioteca Statale Isontina e da collezioni della Fondazione Carigo. Marusig, sacerdote e cronista goriziano, ha lasciato un’importante eredità scritta che combina prosa e versi in italiano e friulano, arricchita da disegni che creano un “racconto per immagini” della vita a Gorizia.

Tra i manoscritti esposti, spicca la “Relatione del contaggio successo in Goritia & sua origine”, un documento che dettagliatamente rievoca l’epidemia di peste, registrando nomi di vittime e misure adottate dalle autorità. Altri scritti offrono uno spaccato della cronaca nera, con resoconti di delitti e la storia delle chiese di Gorizia.

Il Novecento trova nuova visibilità nella mostra, grazie alla collaborazione con privati e enti esterni, che hanno prestato opere di artisti come Anton Zoran Mušič e Tullio Crali. “Gorithia. Tra le pieghe del tempo – 1001-2025” è un’esibizione dinamica, che continua ad evolversi e a offrire nuove testimonianze storiche e culturali.

Le sezioni “Peste e cronaca nera” e “Nuovi sguardi sul Novecento” saranno visitabili fino a marzo, offrendo un’opportunità unica di esplorare la storia e l’arte di Gorizia.