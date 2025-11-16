Esplora la Puglia: Food e Motori nel Cuore del Salento

Il 20 novembre, nel teatro comunale di Nardò, si terrà un evento speciale in omaggio ai 50 anni del famoso logo del levriero dell’azienda Trussardi. Federica Rega, fondatrice del Festival Amore e Psiche, ospiterà Tomaso Trussardi, ultimo erede della storica dinastia del Made in Italy.

Tomaso Trussardi racconta il significato del suo nome e l’importanza che il marchio ha per la sua famiglia, affermando che è legato all’eredità di suo padre, Nicola, che ha fondato una pelletteria in Bergamasca. Dopo 15 anni di leadership in azienda, ha dovuto dimettersi dalla presidenza a causa di una divergenza sulla strategia industriale, ma ora il marchio è stato acquisito dal Gruppo Miroglio, ripartendo da un concetto di lusso progressivo.

Riguardo alle difficoltà vissute dal padre, Tomaso sottolinea come il panorama della moda sia cambiato, con il settore dell’abbigliamento sempre più dominato dagli accessori. Questo ha portato a una maggiore omologazione, ma il lusso rimane un concetto più duraturo e meno influenzato dalle tendenze.

Insieme alla sua passione per le automobili, Tomaso ha creato il progetto “Fast Cars Slow Food”, un’iniziativa che unisce motori e gastronomia. Per lui, la moda è un lifestyle che abbraccia anche la cucina, combinando eventi esclusivi per promuovere le eccellenze italiane.

In occasione della sua visita in Salento, afferma di essere entusiasta di esplorare il Nardò Technical Center della Porsche e di considerare la possibilità di organizzare eventi Fast Cars Slow Food nel Sud, unendo turismo e cultura culinaria in modo innovativo.

