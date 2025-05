Esplora la Biodiversità con le Camminate Fai

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, il FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano propone le “Camminate nella biodiversità”, eventi dedicati alla scoperta delle ricchezze naturali italiane. Le iniziative si svolgeranno nel weekend del 17-18 e 24-25 maggio 2025, in 20 luoghi appartenenti alla Fondazione, da nord a sud Italia. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico sulla biodiversità tramite visite guidate a parchi, boschi e giardini storici, con esperti come biologi e apicoltori.

Tra le attività, si potrà esplorare il Bosco di San Francesco ad Assisi, dove si parlerà di antiche varietà di olivo, e Villa Panza a Varese, dove si osserverà lo scoiattolo rosso nel contesto urbano. Gli eventi affronteranno anche temi come il valore della biodiversità agricola e l’importanza degli impollinatori. A Milano, si discuterà della “plant blindness”, il fenomeno della cecità verso le piante urbane.

In aggiunta alle passeggiate, ci saranno oltre 100 eventi organizzati dalle Delegazioni FAI in tutta Italia, con attività adatte a tutti. Il FAI è supportato dalla collaborazione di aziende come Edison e Ferrarelle, che contribuiscono a preservare la biodiversità, fondamentale per la salute del pianeta e attualmente in pericolo. Per maggiori dettagli sul programma e per prenotazioni, è possibile consultare il sito www.faibiodiversita.it.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.viaggiare.net