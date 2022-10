Esplode palazzina, estratta dalle macerie una cucciolata di bassotti VIDEO

Dopo l’esplosione di una palazzina i Vigili del Fuoco sono riusciti ad estrarre dalle macerie un’intera cucciolata di bassotti.

Nella città di Torre, in provincia di Lucca, una palazzina è esplosa a causa di una fuga di gas lo scorso 27 ottobre. Nella tragica esplosione sono morte due persone e rimaste ferite delle altre. Tra le vittime anche un cane. I Vigili del Fuoco intervenuti sul luogo del disastro sono però riusciti ad estrarre vivi dalle macerie altri dodici cani, tra questi un’intera cucciolata di bassotti e un pastore maremmano.

L’esplosione è stata davvero violenta e oltre al crollo del palazzo è stato coinvolto anche un camion che passava in quel momento per quella strada con a bordo due persone.

Palazzina crolla a causa di una fuga di gas, i Vigili del Fuoco salvano un’intera cucciolata di bassotti

Dalla provincia di Lucca arriva la terribile notizia di una tragedia che ha purtroppo coinvolto due famiglie e diversi animali. Si tratta di un’esplosione di una palazzina nella città di Torre che sembra avvenuta in seguito ad una violenta fuga di gas.

Il palazzo era abitato da diverse persone e purtroppo alcune di loro non sono sopravvissute al terribile evento che ha disintegrato la struttura riducendola in pezzi.

Dopo l’evento sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno iniziato immediatamente le ricerche tra i detriti.

Una fuga di gas si è trasformata in una vera e propria bomba che ha purtroppo fatto esplodere la palazzina in cui in quel momento si trovavano due famiglie.

Il bilancio è purtroppo terribile, infatti due persone – una donna di 55 anni e un uomo di 60 anni – hanno perso la vita a causa dell’evento e con loro anche un cane.

I Vigili del Fuoco accorsi sul luogo sono però riusciti a salvare altre vite, tra cui una donna in dolce attesa e ad estrarre vivi tra le macerie un maremmano e un’intera cucciolata di cani bassotti.

In tutto gli animali salvati sono 12, un vero e proprio miracolo data la gravità dell’esplosione.

Un’intera cucciolata di bassotti è dunque riuscita a salvarsi dalla tragedia dell’esplosione della palazzina e dal peso delle macerie. In un video apparto sulla pagina del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani è possibile vedere il momento in cui i Vigili del Fuoco riescono a trovare i piccoli cuccioli di bassotto e ad estrarli da sotto il peso dei detriti del crollo del palazzo. Giani con il suo post ringrazia il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per il loro impegno e la loro bravura in un intervento così difficile e delicato. (G. M.)