Esplode l’attesa per Butterfly, la serie thriller di Prime Video

Il mondo delle serie televisioni è sempre in fermento, con nuove produzioni pronte a catturare l’attenzione del pubblico. Tra queste spicca “Butterfly”, una serie thriller prodotta da Prime Video, che promette colpi di scena e tensione dall’inizio alla fine.

Il primo trailer è stato reso disponibile e anticipa l’uscita della serie, prevista per il 13 agosto 2025 con tutti e sei gli episodi pronti per lo streaming. “Butterfly” è ispirata alla graphic novel di BOOM! Studios, creata da Arash Amel, e immerge gli spettatori nel mondo del spionaggio globale.

La trama segue David Jung, interpretato da Daniel Dae Kim, un ex agente dei servizi segreti americani che ha deciso di stabilirsi in Corea del Sud. Tuttavia, il suo passato lo raggiunge a causa di una scelta avventata, e presto si ritrova nel mirino di Rebecca, una giovane e sociopatica agenti di sicurezza con la missione di eliminarlo.

Il cast di questa avvincente serie include anche Piper Perabo nel ruolo di Juno, un ex avvocato ora diventata una scaltra dirigente di un’agenzia d’intelligence, nella quale lavora anche suo figlio, con cui vive un rapporto complicato. Accanto a loro si fanno notare anche Louis Landau, Kim Ji-hoon, Park Hae-soo, Kim Tae-hee, Charles Parnell, Sean Dulake e Nayoon Kim. Appaiono come guest star Sung Dong-il e Lee Il-hwa.

La serie vede Ken Woodruff come showrunner e co-creatore insieme a Steph Cha, con un’équipe di produttori esecutivi composta da Amel, Cha, Woodruff, John Cheng, Stephen Christy e Ross Richie.