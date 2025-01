Esplode la lite tra Helena e Lorenzo: “Vergognati, mi hai aggredito”

La tensione nella casa del Grande Fratello è aumentata notevolmente, con discussioni accese tra i concorrenti. Ieri sera, mentre Helena Prestes si riposava a letto, Lorenzo Spolverato è andato in bagno sbattendo la porta, scatenando la reazione della modella brasiliana. Infuriata, Helena ha raggiunto il bagno e ha rimproverato Lorenzo: “Sei un maleducato, ti avevo già chiesto di non sbattere la porta”. Dopo questo episodio, è scoppiata una lite tra i due.

Helena, visibilmente arrabbiata, si è lamentata in cucina del comportamento di Lorenzo, definendolo “cafone” e sostenendo che lui lo facesse deliberatamente per provocarla. Poco dopo, Lorenzo ha controbattuto, accusando Helena di averlo aggredito verbalmente. In un confronto acceso, le accuse reciproche si sono intensificate, con Lorenzo che sosteneva di essere stato vittima di un attacco da parte di Helena e quest’ultima che lo chiamava maleducato.

Amanda Lecciso ha tentato di calmare la situazione, esortando Helena a rilassarsi. Nonostante ciò, la tensione era palpabile. Solo un giorno prima, Lorenzo aveva dichiarato che se Helena non fosse stata eliminata nella puntata successiva, avrebbe cambiato strategia per farla uscire. Questo ha portato a ipotizzare che Lorenzo stia già attuando un piano per provocare Helena ulteriormente.

La situazione nella casa sembra quindi sempre più incandescente, alimentata da rivalità e incomprensioni tra i concorrenti, con il clima di competizione che si fa sempre più acceso.