Esperto SIEM: Scopri NetWitness per la Sicurezza Informatica

Titolo del lavoro: Esperto SIEM – NetWitness

Azienda: Open Smart Services Srl

Luogo: Roma – Milano

Introduzione Professionale per la Posizione di Esperto SIEM – NetWitness

Open Smart Services Srl, con sede a Roma e Milano, è alla ricerca di un Esperto SIEM con specializzazione in NetWitness. Questa posizione rappresenta un’importante opportunità per professionisti appassionati di cybersecurity e gestione delle informazioni sugli eventi della sicurezza. Il candidato ideale avrà il compito di implementare, monitorare e ottimizzare soluzioni SIEM, con l’obiettivo di garantire la massima protezione dei dati e la tempestiva rilevazione delle minacce. Entrare a far parte del nostro team significa contribuire attivamente alla salvaguardia della sicurezza informatica delle aziende clienti in un contesto innovativo e collaborativo. Se sei pronto a mettere in gioco le tue competenze e a crescere professionalmente in un ambiente stimolante, ti invitiamo a candidarti.