Esperto in Sostenibilità: Gestione Ambientale Efficace

💼 Titolo del lavoro: Specialista in Sostenibilità e Gestione Ambientale



🏢 Azienda: MAW



📍 Luogo: Vicenza

Sei un appassionato di sostenibilità e vuoi fare la differenza? MAW ricerca un Specialista in Sostenibilità e Gestione Ambientale da inserire nel proprio team a Vicenza. Cerchiamo candidati con esperienza nella gestione di progetti ambientali, conoscenze in normativa ecologica e capacità di analisi dei dati. Un forte spirito innovativo e abilità comunicative saranno considerati un plus.

Unisciti a noi per contribuire a un futuro sostenibile! Scopri di più e invia la tua candidatura oggi stesso.