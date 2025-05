Esperto di Contabilità: Generale, Analitica e Patrimoniale

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!



💼 Titolo del lavoro: Esperto Contabilità Generale, Analitica e Patrimoniale



🏢 Azienda: SNAM



📍 Luogo: San Donato Milanese, Milano

Offerta di Lavoro: Esperto Contabilità Generale, Analitica e Patrimoniale presso SNAM – San Donato Milanese, Milano

SNAM è alla ricerca di un Esperto in Contabilità Generale, Analitica e Patrimoniale per unirsi al nostro team a San Donato Milanese, Milano. Il candidato ideale possiede una solida esperienza nel settore contabile, competenze in normativa fiscale e conoscenza approfondita dei principi di contabilità. Saranno apprezzate abilità analitiche e capacità di lavorare in team.

Se sei un professionista motivato e orientato ai risultati, non perdere questa opportunità di crescere all’interno di una realtà dinamica e innovativa. Scopri di più e candidati per iniziare il tuo percorso con noi!