Esperto di Branding e Formazione nel Settore Sportivo in Lombardia

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Brand Expert/Trainer Settore sportivo Lombardia



Azienda: Praesidium



Descrizione del lavoro: Siamo un’Agenzia di Shopper e Retail Marketing. Pensiamo che le Persone giuste siano la chiave per connettere realmente i consumatori con il prodotto, creando valore a partire dall’interazione umana.I nostri valori, Integrità – Mindset per la crescita – Centralità delle persone – Responsabilità – Orientamento al cliente – Lavoro di squadra, rappresentano l’impegno che ci prendiamo nei confronti di collegh* e clienti e li mettiamo al centro di tutto quello che facciamo.All’interno del nostro team, per una realtà leader nel settore sportivo, abbiamo aperta una posizione part time in contratto di lavoro a chiamata di Brand Expert/Trainer per le province di Varese, Como, Lecco, Monza Brianza, Milano, Pavia (Lombardia). L’obiettivo della posizione sarà di assicurarsi una efficace erogazione della formazione sia digitalmente che face to face.Che cosa ti offriamo?Avrai l’opportunità di lavorare in team e per obiettivi, ricevendo affiancamento e formazione, di relazionarti con la sede centrale ed essere parte di un progetto sfidante, portare il tuo contributo e crescere professionalmente, consolidando le tue competenze nell’ambito del retail marketing.Ti offriamo un contratto di lavoro part time intermittente con pagamento il 15 del mese successivo a quello lavorato.Che sfide ti aspettano?

Ti assicurerai l’adattamento dei contenuti digitali volti alla formazione di prodotto

Ti occuperai dell’erogazione di training digitali al personale di catene o e-commerce del mondo dello sport

Ti occuperai dell’erogazione di training face to face al personale di negozi del territorio assegnato

Ti relazionerai con il coordinatore italiano del team

Saltuariamente ti relazionerai con i referenti di progetto europei e con i colleghi delle altre nazioni

Parteciperai ad eventi sportivi o di formazione B2B

Chi sei?

Hai pregressa esperienza nel settore marketing/commerciale/trainer in ambiente sportivo e hai passione per il settore dello sport

Sei una persona autonoma e proattiva

Ti piace metterti in gioco e sei una persona orientata ai risultati

Ti piace relazionarti con le persone e hai ottime capacità comunicative

Sei automunito/a

Sei disponibile a quotidiani spostamenti sul territorio

Hai una conoscenza avanzata degli strumenti Microsoft Office, in particolare Excel per l’analisi dei dati, PowerPoint per la realizzazione di presentazioni efficaci e di Teams per la riunioni formative online

Hai un’ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (il progetto all’interno del quale verrai inserito/a ha respiro internazionale)

In Praesidium promuoviamo la diversità e l’inclusione.Tutt* i candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso sono i benvenuti a inviare il proprio curriculum.



Luogo: Milano