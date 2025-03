Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: PERITO ASSICURATIVO



Azienda: Lavorint



Descrizione del lavoro: Percentuale di occupazione: Full-time Gestisce altre persone: No Tipo di occupazione: Lavoro autonomo Inquadramento…Lavorint S.p.A., gruppo ATTAL, agenzia per il lavoro, filiale di Pescara, tra le prime Agenzie per il lavoro italiane…



Luogo: Pescara