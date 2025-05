Esperti nella Conduzione di Impianti Termici: Scopri di più!

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!



💼 Titolo del lavoro: Specialisti in Conduzione di Impianti Termici

🏢 Azienda: Gi Group

📍 Luogo: Milano

Offerta di Lavoro: Specialisti in Conduzione di Impianti Termici – Gi Group, Milano

Gi Group è alla ricerca di Specialisti in Conduzione di Impianti Termici per unirsi al nostro team a Milano. I candidati ideali possiedono una formazione tecnica in ambito energetico, esperienza nella gestione di impianti termici e competenze in sicurezza. È fondamentale avere buone capacità di problem solving e predisposizione al lavoro in team.

Unisciti a noi e contribuisci a garantire il corretto funzionamento dei sistemi termici. Scopri di più e invia la tua candidatura per entrare a far parte di un ambiente dinamico e innovativo!