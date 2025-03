Esperti di Intelligenza Artificiale a Feltre

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: DOCENTI ESPERTI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE FELTRE



Azienda: ENAC Veneto



Descrizione del lavoro: ENAC Veneto, ente di formazione e servizi al lavoro, sta cercando per la sede formativa di Feltre (BL) docenti appassionati e competenti per un`ampia gamma di corsi di formazione, workshop e seminari sulla tematica dell`Intelligenza Artificiale, rivolti a lavoratori, liberi professionisti, imprenditori o titolari d`impresa. Opportunità di Insegnamento Disponibili: IA per E-commerce IA per la Creazione di Contenuti Chatbot per il Marketing e Assistenza alla Vendita Machine Learning e Automazione IA nelle Risorse umane: Gestione del Personale / Formazione Aziendale / Benessere dei lavoratori / Equilibrio Vita-Lavoro Governare l`Intelligenza Artificiale: Competenze, Opportunità e Rischi Cyber AI per Difendersi dagli Attacchi Informatici Big Data e Small Data per il Marketing IA e soft skills: Team Building / Gestione del Tempo / Comunicazione Efficace Excel – analisi dei dati COSA OFFRIAMO: Incarico a partita iva. Compenso e monte ore dell`incarico verranno concordati con i candidati in base alla tipologia di intervento erogato. Scadenza candidature: 31 agosto 2024 Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.



Luogo: Feltre, Belluno