Esperimento WINTERTIME: Italia e nave spaziale SpaceX

È stato recentemente lanciato verso la Stazione Spaziale Internazionale l’esperimento WINTERTIME, che ha come obiettivo lo studio dell’invecchiamento dell’interfaccia fibra/matrice nei materiali compositi ceramici ultra-refrattari. Questi materiali sono considerati come potenziali protezioni termiche riutilizzabili per i viaggi ipersonici. L’esperimento contribuirà sia alla ricerca scientifica italiana che alle opportunità nel settore aerospaziale.

La missione di rifornimento commerciale della NASA, eseguita da SpaceX, ha trasportato oltre 2.700 chilogrammi di materiali, tra cui 15 materiali candidati del programma AO-2020-Euromaterialageing. La navetta SpaceX Dragon è decollata dal Kennedy Space Center, per attraccare autonomamente alla ISS il giorno successivo.

Il progetto di invecchiamento dei materiali fa parte di una serie di esperimenti condotti sulla Stazione Spaziale, mirati a beneficio dell’umanità e in preparazione all’esplorazione futura, come la campagna Artemis per missioni lunari e marziane. L’Agenzia Spaziale Europea, in collaborazione con il CNES, ha selezionato 128 progetti per testare nuovi materiali in orbita bassa terrestre, finanziando circa 4 milioni di euro. Solo 15 materiali hanno superato i rigorosi test di sicurezza.

L’Istituto di scienza, tecnologia e sostenibilità per lo sviluppo dei materiali ceramici del CNR sta partecipando a questa iniziativa, studiando l’effetto della radiazione spaziale e altri fattori ambientali su una nuova classe di materiali a matrice ceramica sviluppati a Faenza. I materiali sono candidati come potenziali scudi termici per il rientro atmosferico.

Il Dragon rimarrà sulla Stazione Spaziale fino a dicembre 2025, quando ritornerà sulla Terra con i materiali per nuove analisi. Inoltre, il team del CNR presenterà il progetto WINTERTIME all’International Astronautical Congress a Sydney.