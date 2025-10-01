20.2 C
Roma
mercoledì – 1 Ottobre 2025
Attualità

Esperimento WINTERTIME: Italia e nave spaziale SpaceX

Da StraNotizie
Esperimento WINTERTIME: Italia e nave spaziale SpaceX

È stato recentemente lanciato verso la Stazione Spaziale Internazionale l’esperimento WINTERTIME, che ha come obiettivo lo studio dell’invecchiamento dell’interfaccia fibra/matrice nei materiali compositi ceramici ultra-refrattari. Questi materiali sono considerati come potenziali protezioni termiche riutilizzabili per i viaggi ipersonici. L’esperimento contribuirà sia alla ricerca scientifica italiana che alle opportunità nel settore aerospaziale.

La missione di rifornimento commerciale della NASA, eseguita da SpaceX, ha trasportato oltre 2.700 chilogrammi di materiali, tra cui 15 materiali candidati del programma AO-2020-Euromaterialageing. La navetta SpaceX Dragon è decollata dal Kennedy Space Center, per attraccare autonomamente alla ISS il giorno successivo.

Il progetto di invecchiamento dei materiali fa parte di una serie di esperimenti condotti sulla Stazione Spaziale, mirati a beneficio dell’umanità e in preparazione all’esplorazione futura, come la campagna Artemis per missioni lunari e marziane. L’Agenzia Spaziale Europea, in collaborazione con il CNES, ha selezionato 128 progetti per testare nuovi materiali in orbita bassa terrestre, finanziando circa 4 milioni di euro. Solo 15 materiali hanno superato i rigorosi test di sicurezza.

L’Istituto di scienza, tecnologia e sostenibilità per lo sviluppo dei materiali ceramici del CNR sta partecipando a questa iniziativa, studiando l’effetto della radiazione spaziale e altri fattori ambientali su una nuova classe di materiali a matrice ceramica sviluppati a Faenza. I materiali sono candidati come potenziali scudi termici per il rientro atmosferico.

Il Dragon rimarrà sulla Stazione Spaziale fino a dicembre 2025, quando ritornerà sulla Terra con i materiali per nuove analisi. Inoltre, il team del CNR presenterà il progetto WINTERTIME all’International Astronautical Congress a Sydney.

Articolo precedente
Occupazione in crescita: Liguria e il nuovo mercato del lavoro
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.