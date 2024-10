Esperienza Siciliana – evento Euro-Toques Italia 12 ottobre 2024

La Sicilia, ricca di culture e tradizioni, sarà celebrata a Palermo, presso Villa Boscogrande, il 12 ottobre con l’evento “Sicilian Experience”. Creato con l’intento di valorizzare le meraviglie culinarie dell’isola e di stabilire un appuntamento annuale, l’evento mira a creare comunità e promuovere valori come eccellenza, sostenibilità e collaborazione. L’iniziativa è il frutto della collaborazione tra Natale Di Maria, chef resident di Villa Boscogrande e delegato regionale di Euro-Toques Italia, Enrico Derflingher, presidente di Euro-Toques Italia e International, e Gaetano Basile, noto giornalista ed enogastronomo che racconta la cucina siciliana.

La serata si presenta come un’opportunità conviviale per chef, cantine e produttori di unirsi e festeggiare la recente assegnazione alla Sicilia del titolo di “Regione europea della gastronomia” per il 2025 dall’IGCAT (International Institute of Gastronomy, Culture, Art and Tourism). Di Maria sottolinea quanto sia importante mettere in risalto la cucina siciliana, evidenziando il legame con altre tradizioni culinarie europee e l’impatto della storia dei vari popoli sull’identità gastronomica dell’isola.

In occasione di questo evento, si annuncia un’anteprima per il programma delle manifestazioni future del 2025, con l’obiettivo di organizzare esperienze simili in tutte le province siciliane. La serata di Villa Boscogrande inizierà alle 19 con una cena a buffet, dove ogni chef avrà la propria postazione per esprimere la propria interpretazione della cucina siciliana. Tra i partecipanti ci saranno noti chef stellati come Silvia Baracchi, Cristian Benvenuto, Marco Bottega, Tony Lo Coco, Marco Marras e Giorgio Servetto.

Prima della cena, una conferenza stampa si terrà alle 15 nella Sala delle Carrozze di Villa Niscemi, con la partecipazione di importanti figure del mondo gastronomico, tra cui Enrico Derflingher, il prof. Vincenzo Russo e altri esperti del settore. I biglietti per la cena possono essere acquistati sul sito ufficiale dell’evento o direttamente a Villa Boscogrande la sera stessa. “Sicilian Experience” rappresenta così un’importante occasione per celebrare e promuovere l’identità gastronomica della Sicilia in un contesto di unità e collaborazione.