Esperienza Lazio: Sapori e Tradizioni della Cucina Regionale

Da StraNotizie
Si conclude con un evento speciale il progetto “Esperienza Lazio”, dedicato alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche regionali. L’appuntamento è per domenica 21 settembre, presso il suggestivo Teatro Petrolini di Roma, in via Rubattino 5.

Dalle 16:00 alle 20:00, i visitatori avranno l’opportunità di assaporare le migliori specialità laziali, grazie alla presenza dei produttori locali. Sarà possibile partecipare a un corso gratuito di cucina vegetariana condotto da Simona Pambianchi e anche adottare animali domestici. Il momento clou dell’evento sarà la proiezione dei video delle ricette finaliste del concorso, selezionate da una giuria durante l’estate, seguita dalla premiazione.

Mauro Sorbelli, Presidente di Amant Odv, sottolinea come “sapori, solidarietà e tradizioni” siano stati i temi principali di questa iniziativa estiva, che ha ottenuto un grande successo in termini di partecipazione. L’obiettivo è stato quello di valorizzare le eccellenze enogastronomiche attraverso ricette vegetariane tipiche, in base alle esperienze gustative del pubblico. Conclude affermando che l’evento di domenica 21 rappresenterà una testimonianza del raggiungimento di questo scopo.

