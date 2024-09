Esperienza di lusso a prezzo conveniente

Samsung Electronics ha presentato il nuovo Galaxy S24 FE, un dispositivo concepito per offrire funzionalità premium a un pubblico più vasto grazie al suo prezzo abbordabile. Basato su Android 14 e One UI 6.1, lo smartphone vanta un design distintivo, prestazioni elevate e strumenti creativi avanzati, oltre a una protezione dall’acqua certificata IP68.

Il comparto fotografico del Galaxy S24 FE è arricchito dall’intelligenza artificiale, offrendo una fotocamera principale da 50 Megapixel, un teleobiettivo da 8 Megapixel con zoom ottico 3X e un ultra-grandangolare da 12 Megapixel. La tecnologia ProVisual Engine ottimizza ogni scatto, mentre funzionalità come Nightography migliorano la qualità delle immagini in scarse condizioni di luce. L’Object-Aware Engine analizza le scene per garantire colori vibranti, e gli strumenti di editing avanzati permettono di perfezionare le immagini rimuovendo oggetti indesiderati. La fotocamera frontale è da 10 Megapixel con un campo visivo di 80 gradi.

Per i videogiocatori, il Galaxy S24 FE è equipaggiato con il potente processore Exynos 2400e, che supporta il Ray Tracing per un’esperienza di gioco fluida. Il display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz offre immagini di alta qualità. La batteria da 4.700 mAh assicura sessioni di gioco prolungate, mentre una camera di vapore ingrandita aiuta a prevenire il surriscaldamento.

Le funzionalità della Galaxy AI migliorano la produttività e la comunicazione. Strumenti come Assistente Chat e Assistente Note semplificano la gestione dei messaggi. Inoltre, la funzionalità di Traduzione Live facilita le comunicazioni in tempo reale durante le chiamate. La sinergia con l’ecosistema Samsung Galaxy consente un’interazione fluida tra diversi dispositivi.

Samsung ha anche curato la sicurezza del dispositivo, integrando il sistema Samsung Knox, che offre protezione multilivello. Tutte le informazioni sensibili sono monitorate in tempo reale.

In termini di sostenibilità, il Galaxy S24 FE utilizza materiali riciclati e propone un imballaggio in carta riciclata al 100%. Inoltre, Samsung si impegna a fornire sette anni di aggiornamenti di sistema e sicurezza, estendendo la vita utile del dispositivo.

Il Galaxy S24 FE, disponibile dal 26 settembre in quattro colori (Blue, Graphite, Mint e Yellow) con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria, è proposto a un prezzo di 769 euro.