Roma
martedì – 3 Febbraio 2026
EsotiKa Pet Show ad Arezzo

Da stranotizie
Ad Arezzo si prepara un appuntamento tra i più attesi, un classico per gli appassionati. Tornano l’EsotiKa Pet Show ed i suoi eventi paralleli, in programma al quartiere fieristico.

Un unico biglietto d’accesso consentirà di vivere l’evento multiforme, che riunisce quattro manifestazioni in una. Nei padiglioni si terranno il salone degli animali esotici da compagnia, la zona dedicata al cane e al gatto, l’area “Giappone in Fiera” e l’EsotiKa Koi Show. Il Presidente di Arezzo Fiere, Ferrer Vannetti, sottolinea l’importanza di questo primo appuntamento annuale, che sarà coinvolgente per operatori e pubblico e conferma il rilancio dell’attività fieristica.

Il percorso di visita accompagnerà i visitatori in un viaggio che spazia dagli animali domestici classici a rettili, anfibi, farfalle e pesci, fino ad approdare alla cultura giapponese e all’allevamento delle carpe koi. All’EsotiKa Koi Show si svolgerà il campionato italiano di carpe koi, giudicato da giudici inglesi, e verrà presentato un libro tecnico di riferimento per il settore.

L’obiettivo della manifestazione è diffondere l’amore per gli animali, promuovendo rispetto e acquisto consapevole. Visite guidate con lo staff veterinario accompagneranno il pubblico in questo mondo colorato ed educativo. Professionisti da tutta Italia si raduneranno ad Arezzo per offrire un’immersione totale.

