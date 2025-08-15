25.9 C
Esordio di Giovanni Leoni al Liverpool contro il Bournemouth

Esordio di Giovanni Leoni al Liverpool contro il Bournemouth

Il Liverpool ha avviato la nuova stagione della Premier League con una partita contro il Bournemouth. In questo incontro, Giovanni Leoni, un giovane difensore italiano del 2006, ha fatto il suo debutto sulle tribune dello stadio Anfield.

Leoni è stato acquistato dal Parma per un totale di 31 milioni di euro, con 4 milioni aggiuntivi legati a bonus. La partita è stata trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio e disponibile in streaming su NOW. Durante l’incontro, la squadra ha anche reso omaggio a Diogo Jota, un gesto significativo che ha coinvolto tifosi e giocatori.

