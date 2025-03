esordio da favola in Formula 1

Kimi Antonelli, al suo debutto in Formula 1, ha conquistato un straordinario quarto posto nel Gran Premio d’Australia, partendo dalla sedicesima posizione. Il giovane pilota italiano, che quest’anno è compagno di squadra di George Russell in Mercedes, ha traferito le proprie abilità nella gara, approfittando anche delle condizioni variabili della pista e degli incidenti che hanno causato l’entrata della safety car, permettendo così a lui e ad altri piloti di recuperare posizioni. Questo risultato fa ben sperare per la nuova stagione, in cui la Mercedes sembra tornata competitiva dopo un periodo di difficoltà.

La prestazione di Antonelli, a soli 18 anni, mette in luce il suo talento, già affermato nelle categorie minori, dimostrando di avere la maturità necessaria per affrontare le sfide della Formula 1. La sua rimonta è ancor più significativa considerando che degli altri cinque rookie in gara, ben quattro non sono riusciti a portare a termine la competizione. Al termine del Gran Premio, Antonelli era momentaneamente scivolato al quinto posto a causa di una penalizzazione di cinque secondi, ma questa è stata successivamente revocata.

Antonelli ha espresso la sua soddisfazione per il risultato: “Sono molto contento. È un risultato che non mi sarei aspettato. Oggi con la pioggia poteva succedere di tutto, e sono felice di come sia andata la gara. Il team mi ha guidato in maniera straordinaria in tutte le condizioni, abbiamo gestito tutto al meglio”. Questo debutto promettente potrebbe essere l’inizio di una carriera brillante per il giovane pilota.