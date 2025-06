Esonero di Spalletti: La Nazionale Italiana cerca un nuovo ct

Luciano Spalletti è stato esonerato dalla carica di commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. La decisione è stata comunicata dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina, dopo la pesante sconfitta subita dall’Italia contro la Norvegia. Spalletti ha annunciato il suo esonero durante una conferenza stampa in vista della partita contro la Moldavia, prevista per domani.

Il tecnico toscano, in carica dal settembre 2023 e con un contratto di 2,8 milioni di euro all’anno fino al Mondiale 2026, ha espresso delusione per il suo operato e ha dichiarato di non aver voluto lasciare la panchina. “Non avrei mollato, ma l’esonero è”, ha commentato.

In vista della partita di domani, Spalletti ha confermato che dirigerà ancora gli allenamenti, dopo di che si procederà alla rescissione del contratto. Durante il suo mandato, l’allenatore ha subìto critiche per i risultati e riconosciuto di aver creato problemi al movimento calcistico italiano.

Ora, si apre il dibattito su chi sarà il suo successore, poiché la Nazionale è attesa a settembre per le qualificazioni ai Mondiali. Spalletti ha guadagnato un totale di 2,8 milioni di euro all’anno e il suo esonero segna la fine di un’esperienza che doveva culminare nel torneo del 2026 in USA, Canada e Messico.

