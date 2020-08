A Nord

Giornata festiva di traffico intenso sin dalle prime ore di questa mattina. La circolazione da bollino rosso, spiega Viabilità Italia, con rallentamenti, senza incidenti gravi. Ecco da Nord a Sud le situazioni più critiche in questa domenica di inizio agosto.

A22: code a tratti tra Nogarole Rocca e Rovereto nord verso il Brennero; in direzione opposta verso Modena code a tratti tra Bolzano nord e Rovereto nord;

A1: code a tratti tra il km 38 (Casalpusterlengo) e il km 90 (Fidenza) e tra gli svincoli di Terre di Canossa-Campegine e l’allacciamento con la A14 a Bologna; sull’A1: code a tratti anche in direzione nord tra Modena nord e l’allacciamento con la A22 per l’innesto su quest’ultima arteria;

A4: code a tratti tra Brescia e Sommacampagna in direzione di Venezia;

A27: 2 km di coda in uscita dall’autostrada verso la SS 51 dell’Alemagna in direzione nord;

A31: coda di circa 2 km in uscita alla barriera di Piovene Rocchette (VI);

A12: tra Rapallo e Chiavari 3 km di coda verso La Spezia; rallentamenti nel medesimo tratto in direzione opposta.

Al Centro

A1: code a tratti lungo la Variante di valico, tra Firenze Impruneta e Incisa-Reggello in direzione Roma; traffico rallentato tra Caserta e innesto A1/A30;

A30: code a tratti per traffico intenso alla barriera di Salerno-Mercato San Severino in uscita verso Salerno per circa 4 km; A11: traffico rallentato tra Chiesina Uzzanese e Bivio A11/Raccordo Lucca-Viareggio, verso la costa tirrenica; A14: code a tratti per traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale e Imola in direzione di Ancona; in direzione opposta, verso Bologna code a tratti tra Faenza e Castel San Pietro per un piccolo incidente già risolto; traffico rallentato tra Porto Sant’Elpidio e Pedaso.

Al Sud

Traffico regolare sulla rete in gestione Anas e intensificazione sulle arterie che conducono alle località marine. Traffico intenso sulla A2 Autostrada del Mediterraneo, in particolare nel tratto salernitano a partire dalla interconnessione con la A30 ed in uscita a Lagonegro verso la SS 585 Fondo Valle del Noce.

Permane la fase 3 agli imbarchi di Villa San Giovanni con tempi di attesa entro i 180 minuti; traffico, pertanto, rallentato a partire dallo svincolo sulla A2 per la diramazione verso l’area imbarchi. Le persone in coda ricevono assistenza anche in relazione alle temperature elevate che si registrano.

Sulla A29 traffico rallentato con code in località Carini, in direzione di Palermo.

Strade statali

Traffico intenso con rallentamenti lungo la SS 51 di Alemagna dallo svincolo A27 a Longarone, , la SS 16 Adriatica in Puglia, la SS 36 in Lombardia, la SS 14 in Friuli Venezia Giulia a Pesek verso il confine di stato, la SS 107 e la SS 283 in Calabria.

Sulla SS47 Valsugana a causa del traffico intenso e delle intersezioni regolate da semaforo si registrano 12 km di veicoli con code a tratti tra Pove del Grappa a Carpanè verso Trento.