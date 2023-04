Esodo di Pasqua 2023, le previsioni del traffico

Esodo di Pasqua 2023, in occasione delle prossime festività pasquali del 9 e 10 aprile si prevede il consueto, significativo incremento della circolazione stradale. Per i giorni di Pasqua, in particolare, l’aumento del traffico dei vacanzieri in fase di partenza verso le principali località di villeggiatura si concentrerà nelle giornate di venerdì 7 e sabato 8 aprile, mentre in fase di rientro verso i grandi centri urbani nelle giornate di lunedì 10 (lunedì dell’Angelo) e martedì 11 aprile.