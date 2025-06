ESMA: Novità sui Fondi UCITS e le Direttive sugli Asset

L’ESMA, Autorità europea per gli strumenti finanziari e i mercati, ha recentemente emesso un parere destinato alla Commissione europea riguardo la revisione della Direttiva sugli asset ammissibili per i fondi UCITS. Questa direttiva serve a chiarire le tipologie di asset in cui i fondi UCITS possono investire.

Nel suo parere tecnico, l’ESMA ha svolto un’analisi approfondita sull’applicazione della direttiva EAD negli Stati membri e ha presentato suggerimenti per garantire maggiore chiarezza e uniformità normativa. Un aspetto chiave è l’introduzione di un approccio look-through per determinare l’ammissibilità delle classi di attività, che dovrà essere applicato per almeno il 90% del portafoglio UCITS. È prevista anche la possibilità di avere esposizioni indirette a asset alternativi fino al 10%, a condizione che siano rispettate garanzie normative riguardanti liquidità e valutazione. Questo permetterebbe una migliore diversificazione del rischio e una potenziale crescita dei rendimenti attraverso investimenti non correlati.

La presidente Verena Ross ha sottolineato che le proposte dell’ESMA, basate su un’ampia raccolta di dati, contribuiranno all’armonizzazione normativa e alla convergenza nel controllo delle società di gestione di OICVM attive su scala transfrontaliera. Inoltre, per promuovere un’Unione del Risparmio e degli Investimenti nell’UE, l’ESMA ha evidenziato la necessità di armonizzare le normative nazionali che attualmente differiscono, al fine di migliorare l’accesso degli investitori al dettaglio ai FIA dell’Unione.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: finanza.repubblica.it