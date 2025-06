ESMA e il DLT Pilot Regime: Nuove Opportunità per i Mercati

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha rilasciato una relazione riguardante il DLT Pilot Regime, un’iniziativa dedicata alle infrastrutture di mercato basate su Distributed Ledger Technology nell’Unione Europea. Questo documento offre una panoramica sullo stato attuale del mercato e propone raccomandazioni per ampliare la partecipazione.

La relazione analizza diversi aspetti, tra cui i modelli di business adottati, i vari strumenti finanziari DLT attualmente disponibili e le problematiche legali e tecniche emerse fino ad oggi. Viene esaminata anche la tipologia di esenzioni richieste dalle infrastrutture di mercato DLT e le condizioni stabilite dalle Autorità Nazionali Competenti per l’approvazione di queste esenzioni, compresi i requisiti di mitigazione dei rischi.

Attualmente, il DLT Pilot Regime sta vivendo un momento cruciale, con un incremento dell’interesse da parte di nuovi partecipanti, dopo una fase iniziale di adesione limitata. Questo trend sottolinea l’importanza di continuare a migliorare l’attrattiva e l’efficacia del regime.

In risposta a questo slancio, l’ESMA ha formulato raccomandazioni strategiche alla Commissione europea, basate sul feedback ricevuto da ANC e dalla Banca Centrale Europea. Le proposte includono modi per rendere il DLT Pilot Regime più interessante per il mercato, suggerendo modifiche per trasformarlo in un regime permanente e per consentire maggiore flessibilità nelle regolamentazioni e negli attivi ammissibili, a seconda dei rischi associati ai vari modelli di business.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: finanza.lastampa.it